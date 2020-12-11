المنامة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأجرى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني اليوم اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:11ت م0071