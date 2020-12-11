رام الله 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //18:11ت م0072