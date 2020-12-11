عام / فلسطين تسجل 1743 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
رام الله 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 21 حالة وفاة و1743 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 77.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 21.3%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 81 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي.
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18:11ت م
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