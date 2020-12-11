الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسدشن معالي نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان " الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم, وحدة التطوع بالجمعية تزامناً مع "اليوم العالمي للتطوع"، بحضور مدير الجمعية صالح اليوسف وعدد من المتطوعين.يأتي تأسيس وحدة التطوع بجمعية إنسان انطلاقا من اهتمامها بقيم التطوع وأهميته بوصفه أحد ركائز التنمية الاجتماعية، وسعيا منها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 م للوصول إلى مليون متطوع سنوياً، من خلال تسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع. وتفعيل مفهوم التطوع لما له من دور في التنمية الوطنية، وأثره على الفرد والمجتمع لكونه دلالة على قيم العطاء والتراحم والتعاون والتكاتف وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع, إضافة إلى إتاحة وتنوع فرص التطوع بالجمعية، بحيث تكون مناسبة لمختلف فئات المجتمع التي تسهم بفعالية لتحقيق احتياجات الأيتام وذويهم من قبل متطوعين متخصصين بمختلف مجالات التطوع، واستدامة عملهم في الجمعية من خلال مشاركتهم في المبادرات والبرامج المتنوعة التي تطلقها الجمعية والتي تناسب دوافع المتطوعين واهتماماتهم.ولضمان جودة عمل وحدة التطوع بالجمعية اعتمدت مجموعة من المؤشرات التي أسندت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أبرزها (عدد المتطوعين ، الساعات التطوعية ، فرص التطوع , العائد الاقتصادي من المشاركات التطوعية)، كما سيعمل على مؤشر عدد المستفيدين من المبادرات التطوعية.كما تخلل حفل التدشين إطلاق مبادرة " بتطوعك تسعد إنسان" تتضمن لقاءات جمعيات الأيتام بالمملكة لتحديد مفهوم التمكين ، واستعراض أفضل الممارسات في مجال العمل التطوعي، وتكريم المتطوعين بجمعية إنسان, إضافة إلى مجموعة من الفعاليات النوعية، من ضمنها اعتماد 100 فرصة تطوعية للعاملين وأسرهم خلال فترة المبادرة من خلال منصة العمل التطوعي nvg.gov.sa , وسيكرم المشاركون بمجموعة من الحوافز التشجيعية، كما سيمنحون شهادة من منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.مما يذكر أن جمعية إنسان تحتفي سنويا باليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي.وتفعّل الجمعية سنويا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم العالمي للتطوع"، من خلال نشر رسائل توعوية للتعريف بالتطوع، وأنواعه ومردود العمل التطوعي وأطلقت هاشتاق #تطوعك_واجب_إنساني، الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور.// انتهى //18:22ت م0073