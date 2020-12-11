عام / الأردن تسجل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
عمّان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 255459 إصابة .
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 209746 حالة بعد تسجيل 3108 حالات إضافية، كما سجلت 36 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3286 حالة .
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19:01ت م
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