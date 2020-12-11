إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واساستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم دبلوماسياً هندياً رفيعاً من السفارة الهندية لدى إسلام آباد ، للاحتجاج على انتهاك القوات الهندية اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م .وأوضح الخارجية الباكستانية في بيان، أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة تتضمن احتجاج باكستان على إطلاق القوات الهندية النار بدون مبرر على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير مما أدى إلى استشهاد جنديين باكستانيين وإصابة عدد من المدنيين .وأضاف البيان أنه تم أيضاً إبلاغ الجانب الهندي بأن إطلاق النار بهذه الطريقة يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003م، مشيرة إلى أن الهند تسعى من خلال استمرار الانتهاكات لوقف إطلاق النار إلى تصعيد التوتر العسكري مع باكستان بشكل قد يؤدي إلى سوء تقدير ويهدد الأمن والسلام الإقليمي .// انتهى //19:14ت م0077