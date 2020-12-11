الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واستأهل تسعة مشاركين في منافسات فئة "الفحل وإنتاجه" للون "الشعل"، اليوم، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض العاصمة.ومن المقرر أن تعرض المشاركات المتأهلة على لجنة التحكيم النهائي والجمهور بعد غدٍ الأحد، حيث شهدت المنافسة تسجيل (١٣) مشاركاً، فيما شارك تسعة تأهلوا جميعهم، وهم :حامد علي مغيران المطيري، خالد سعود نائف بن حثلين، رفاعي علوش ناصر العجمي، سعد مطلق سعد ثويران السبيعي، سلطان مفرح معيض الرشيدي، عارف عبدالهادي نايض الشمري، عبدالله علي الخنفور الرشيدي، علوش فارس مناحي العجمي، علوش نحيان فهيد العجمي.// انتهى //19:21ت م0078