لندن 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسوقعت الحكومة البريطانية اتفاقية تجارية مع سنغافورة تهدف إلى تعزيز التجارة والتعاون وتوفير فرص عمل متميزة للشركات البريطانية.وقعت الاتفاقية عن الجانب البريطاني وزيرة التجارة الدولية، ليز ترس" وعن حكومة سنغافورة وزيرة التجارة والصناعة تشان تشون سينغ.وأوضحت وزير التنمية الدولية البريطانية، ليز ترس، في بيان اليوم : أن الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة المتحدة نحو الانفتاح على العالم عقب بريكزيت كدولة تجارية مستقلة، مشيرة إلى أن الاتفاقية تمهد الطريق أيضاً لشراكات رقمية جديدة للانضمام لبريطانيا لمجموعة الشراكة عبر المحيط الهادئ.// انتهى //19:22ت م0079