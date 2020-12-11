إسلام آباد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم تعديلات في بعض المناصب الوزارية في مجلس وزراء حكومته.وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد أنه تم تعيين وزير السكك الحديدية الحالي شيخ رشيد أحمد وزيراً للداخلية، كما تم تعيين وزير الداخلية الحالي إعجاز شاه وزيراً لمكافحة المخدرات، وكذلك تعيين وزير مكافحة المخدرات الحالي أعظم خان سواتي وزيراً للسكك الحديدية.وأضاف البيان أنه تم أيضاً تعيين المساعد الخاص لرئيس الوزراء للشؤون المالية عبدالحفيظ شيخ وزيراً للمالية.// انتهى //19:22ت م0080