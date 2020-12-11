بريدة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم أمس, حفل سباقه الثامن لموسم 1442هـ .وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:الشوط الأول مخصص إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة 1400م حققه الجواد ( متعشم ) لإسطبل الحسام.الشوط الثاني مفتوح الدرجات للخيل العربية مواليد ( 2017م /2018م ) على مسافة 1400م حققه الجواد ( رابح الخالدية ) للمالك عبدالرحمن الفرحان.الشوط الثالث مخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة - عمر السنتين ( للخيالة المتمرنين ) على مسافة 1400م حققته الفرس ( لهابة ) لأبناء سعود بن سعد بن مطلق.الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات - عمر السنتين على مسافة 1200م حققه الجواد ( المصفح ) للمالك ناصر بن درع الدرع.الشوط الخامس مخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة عمر 3 سنوات على مسافة 1200م حققه الجواد ( جند ) للمالك طارق بن تركي المسلم.الشوط السادس مخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات - عمر 3 سنوات على مسافة 1800م حققته الفرس ( مصيونه ) للمالك عبدالله بن يوسف القوسي.الشوط السابع والرئيس مخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات - عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة 1800م حققه الجواد ( متنمر ) للمالك ناصر بن درع الدرع.الشوط الثامن والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) - عمر 4 سنوات فأكبر على مسافة 1800م حققته الفرس ( نبضات ) للمالك بسام بن موسى العليان.وفي نهاية الحفل توج مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري كأس الدعم الثامن المقدم من نادي سباقات الخيل لمالك الجواد ( متنمر ) ناصر بن درع الدرع.// انتهى //19:24ت م0081