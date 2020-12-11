بغداد 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 572600 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12549 ,فيما تم تسجيل1930 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 503897 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 56154, منهم 197 يرقدون في العناية المركزة.// انتهى //19:29ت م0082