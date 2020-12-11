الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ثلاثة برامج تدريبية -عن بعد- في مجالات التوعية والتطوع استهدفت أكثر من "150" مستفيداً ومستفيدة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة.وجاءت أولى هذه البرامج بالتعاون مع الجمعية السعودية للعمل التطوعي " تكاتف" بعنوان "أخلاقيات العمل التطوعي" التي استعرضت مفهوم التطوع ومجالاته ودوافعه وحقوق المتطوع وواجباته، فيما اشتملت محاور البرنامج الثاني " العلاج بالفن التشكيلي في حياة ذوي الإعاقة " حيث تناولت العلاج النفسي من خلال الفن التشكيلي في مراكز ذوي الإعاقة ودور المسنين ومجالات الفن التشكيلي واستخداماته مع عرض بعض النماذج الناجحة في هذا المجال.كما ناقش البرنامج الثالث بعنوان "شتاء آمن" أبرز المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الفرد في فترة الشتاء وكيفية التغلب عليها.واختتمت البرامج بطرح بعض الأنشطة والتمارين الجماعية التطبيقية وفتح المجال للنقاش والاستفسارات للحضور.// انتهى //19:51ت م0084