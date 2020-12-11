القطيف 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس؛ مبادرة "لنجعلها خضراء" في صفوى بمحافظة القطيف، بمشاركة أكثر من 80 متطوعاً ومتطوعة من الفرق التطوعية، حيث تضمنت زراعة 700 شجرة في عدد من الشوارع.وتهدف المبادرة إلى زيادة الرقعة الخضراء وتجميل المواقع، وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها، بمشاركة أبناء وبنات المجتمع، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع المتطوعين، ودورهم في جوانب المسؤولية المجتمعية، وتحفيزهم ودعمهم للمشاركة في الفعاليات والمبادرات التي تمثل قيمة إضافية لهم وللمجتمع في الجوانب الاجتماعية والمعنوية، إضافة إلى التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية في بناء وتنمية المحافظة عامة.// انتهى //19:52ت م0085