عام / المغرب تسجل 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الجمعة 1442/4/26 هـ الموافق 2020/12/11 م واس
الرباط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3035 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 394564.
وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6542، لافتةً الانتباه إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 349821.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 38201.
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21:19ت م
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