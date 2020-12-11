الرباط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3035 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 394564.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6542، لافتةً الانتباه إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 349821.وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 38201.// انتهى //21:19ت م0092