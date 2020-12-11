حائل 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واستصدر السائق القطري ناصر بن صالح العطيَّة فئة السيارات في باها حائل الدولي 2020، ضمن المرحلة الأولى من الجولة الرابعة من جولات كأس العالم للراليات الصحراوية التي انطلقت من الرديفة-جبة، حيث كان أول الواصلين لنقطة النهاية, واجتاز مسافة المرحلة الخاصة، بطول 251.81 كيلومترا خلال 3:12:23 ساعات، وبفارِقِ 2:50 دقيقَة عن المتسابق الماتادور الإسباني كارلوس ساينز الأب.وجاء خلفهما "مستر داكار" الفِرنسي ستيفان بيترهانسيل، فيما أنهى السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي المرحلة في الترتيب الرابع.وشارك 28 سيارة في الفئة الدولية من أصل 54 سيارة التي كان من المُقرَّر أن تُشارك في هذه الفئة، حيث تحوَّل عددٌ من المُشاركين في الفئة الدولية إلى فئة الرالي الوطني ومنهم السائق كاميليا ليباروتي والسعودي صالح العبدالعالي، الفائز بلقب الرالي 2020، حيث ارتفع عدد المُشاركين في الفئة الوطنية إلى 44 سائقًا.وتصدَّر العطية والسائق السعودي ياسر بن حمَد بن سعيدان وساينز فئة الرالي الدولي في أول 66 كيلومتراً من المرحلة، في حين تجاوزَ الروسي فلاديمير فاسيلييف مُنافسه على لقب السائقين في كأس العالم للباها السائق الهولندي بِرنهارد تين برينكي في وقتٍ مُبكرٍ من المرحلة، في حين تراجعَ السائق البولندي ياكوب "كوبا" برزيغونسكي 12 دقيقةً عن المُتصدِّر، حيث ازدادَ هذا الفارق مع تقدُّم المرحلة، وبعد 108 كيلومترات داخل المرحلة تغيَّر ترتيب الصدارة مع العطية وساينز الراجحي، واستمر الوضع هكذا بعد 165 كيلومترا داخل المرحلة، وأنهى السائقون "العطية وساينز وبيترهانسيل والراجحي" المرحلة في المراكز الأربعة الأولى، حيث احتل فاسيلييف المركز الخامس، وتين برينكي سادسًا، ووصل الروسي دِنيس كروتوف ثامنًا.واحتل السائق الهولندي كيس كوولن في مركبته المركز السابع في الترتيب العام بعد اجتياز أول 108 كيلومترات من المرحلة، والأول في فئة "تي 4"، حيث أنهى المرحلة في المركز الـ 13 في الترتيب العام، والأول في فئته.وفي فئة "تي 3"، فقد كانت المُنافسات أكثر نديةً، إذ دخل السائق السعودي صالح السيف في مُنافسة قوية مع البلجيكي غويام دي ميفيوس في مركبة "كان – أم" ، وسجَّل السعودي أسرع الأوقات في هذه الفئة حيث أنهاها سابعًا في الترتيب العام، بفارق 3:02 دقائق عن ميفيوس الذي احتل المركز التاسع في الترتيب العام، فيما أنهى السائق الإماراتي خالد الجافلة المرحلة في المركز العاشر.وفي فئة الدرّاجات النارية، شاركت 19 درّاجة نارية و 18 درّاجة رُباعية "كوادز"، تصدَّر الفِرنسي أدريان فان بيفِرِن الترتيب العام لهذه الفئة في درّاجته ياماها "دبليو آر أف 450" بفارقٍ مُريح بلغ 9:08 دقائق عن البولندي كونراد دابروفسكي بد اجتياز أول 66 كيلومترا من المرحلة.واجتازَ الفِرنسي المرحلةَ خلال 2:48:11 ساعتين، وبفارق 25:09 دقيقة عن البولندي، وكان المركز الثالث من نصيب الدرّاج السعودي مشعل الغُنيم.في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات، كان أسرع توقيت من نصيب الدرّاج السعودي رياض الشمري، تلاهُ عبدالعزيز الشيبان ، فيما حل عبدالمجيد الخُليفي في المركز الثالث.من جانب آخر تنطلق صباح الغد في تمام الساعة 09:04 المرحلة الأخيرة من جبة - قناء التي تبلغ فيها المسافة الخاصة 275.54 كيلومترا، وتتجه نحو الغرب من مدينة حائل.// انتهى //21:31ت م0094