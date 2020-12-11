الرباط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- عن تسجيل 66 موقعًا ثقافيًا جديدًا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، من ضمنها 22 عنصرا على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بكل من الإمارات العربية المتحدة، وأفغانستان، وفلسطين، واليمن، والمغرب، وعمان، و 44 عنصراً آخر على القائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي، بكل من فلسطين، وعمان، والعراق، وبوركينافاسو، والأردن، والكويت.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم أن عملية التسجيل من خلال انعقاد لجنة التراث في العالم الإسلامي، أمس في دورتها الافتراضية الاستثنائية الثالثة، بدعوة من المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك.وصدرت عن اللجنة مجموعة من التوصيات، من أهمها اعتماد مبادرة الإيسيسكو بشأن الاحتفال بشهر للتراث في العالم الإسلامي سنوياً، ، وتكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، بقيادة المنظمة، للوقوف على حجم الأضرار التي تعرضت لها المواقع التراثية والمؤسسات الثقافية في إقليم ناجورنو كاراباخ في أذربيجان، والدعوة لتخصيص برنامج خاص حول الاقتصاد التراثي الرقمي، ضمن برنامج الإيسيسكو "طرق نحو المستقبل".كما دعت اللجنة الدول الأعضاء إلى الانخراط في برنامج المنظمة لدعم المتاحف المتضررة جراء أزمة كورونا، وإلى الاستفادة من الدورات التدريبية المكثفة للعاملين في المواقع التراثية والمتاحف في الدول الأعضاء، لإدارة الأزمات والكوارث بها.//انتهى//21:49ت م0097