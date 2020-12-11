تونس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى تونس.وأفاد المشيشي خلال اللقاء، أن التعاون مع الشركاء الأوروبيين وأعضاء الاتحاد الأوروبي، هو خيار استراتيجي باعتبار البعد التاريخي للعلاقات المشتركة المتجذرة في القدم، وبالنظر إلى حجم المبادلات التجارية بين تونس والدول الأوروبية.وأكد حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون القائمة مع شركائها الأوروبيين في كافة المجالات، والتي وصفها بالمثمرة والمربحة لكل الأطراف، معربًا عن ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.وعد رئيس الحكومة التونسية، أن تأثير فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية على كل دول العالم يطرح تحديات جديدة، ويدفع نحو مزيد تضافر الجهود للخروج من هذه الأزمة الصحية بأخف الأضرار.من جهتهم، عبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي، عن حرصهم على تدعيم علاقات التعاون مع تونس، بما يخدم مصلحة الطرفين.// انتهى //22:20ت م0098