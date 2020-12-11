عمّان 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واستعادل فريقا شباب الأردن ومعان بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ورفع شباب الأردن رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، ورفع معان رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الصريح والعقبة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الامير محمد، ليرفع الصريح رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع العقبة رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //22:23ت م0099