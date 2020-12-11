طرابلس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت أمس الخميس اجتماعا تشاوريا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.وأشارت البعثة في بيان إلى أن الاجتماع يهدف إلى الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدما في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات حسب ما ورد في خارطة الطريق التي توافق عليها الأعضاء في لقاء تونس في نوفمبر الماضي.// انتهى //22:26ت م0101