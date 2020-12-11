عرعر 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلومات المسائية " ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية" للفصل الدراسي الثاني والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلومات المتاحة تشمل المحاماة ، واللغة الإنجلزية ، والمحاسبة ، والسلامة والصحة المهنية ، وإدارة المواد البشرية والمحاسبة التطبيقية، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر حتى الخميس 9 / 5 / 1442هـ.// انتهى //22:36ت م0105