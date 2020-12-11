الرياض 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسزار سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد اليوم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة التي ينظمها نادي الصقور السعودي على أرض المهرجان بملهم شمال الرياض خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي.وتعرَّف السفير الهندي خلال جولته في مرافق المهرجان، على طرق عمل اللجان المختلفة مطلعاً على آلية التحكيم وأجهزة قياس السرعة والمسافة، وكيفية بدء احتساب الزمن، وعلى آلية السباق وتحديد المراكز، كما زار الأجنحة المشاركة في المهرجان, واستمع لشرح مفصل عنها.وأبدى السفير الهندي سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنه خرج بمعلومات مفيدة وقيمة عن هذه الثقافة الشيقة، مؤكداً أن تنظيم سباق للصقور بهذا الحجم وهذه الدقة يُعد إنجازاً لنادي الصقور السعودي.// انتهى //23:30ت م0109