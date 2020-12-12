واشنطن 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسوافق صندوق النقد الدولي، اليوم، لسلطات جمهورية أرمينيا بسحب 37 مليون دولار أمريكي من حقوق السحب الخاصة بها.وأوضح البيان الصادر عن الصندوق، اليوم، أن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعة الثالثة لأداء جمهورية أرمينيا في إطار البرنامج المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني (SBA)، وأن استكمال المراجعة سيسمح للسلطات بسحب 25.714 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 37 مليون دولار أمريكي)، وبذلك يصل إجمالي المدفوعات إلى 231.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 332 مليون دولار أمريكي).وأكد الصندوق في البيان أن الدعم المالي سيساعد أرمينيا على مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة لوباء كوفيد-19.// انتهى //00:05ت م0111