القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسفاز فريق نادي أسوان على مضيفه "إنبي" بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد "بتروسبورت" ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021.وحصد أسوان أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بينما بقى إنبي بلا رصيد من النقاط.كما حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا هامًا على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب السلام.//انتهى//00:08ت م0113