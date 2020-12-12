رياضي / أسوان يفوز على إنبي بهدف نظيف في اللقاء الافتتاحي للدوري المصري الممتاز
السبت 1442/4/27 هـ الموافق 2020/12/12 م واس
القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس
فاز فريق نادي أسوان على مضيفه "إنبي" بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد "بتروسبورت" ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021.
وحصد أسوان أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بينما بقى إنبي بلا رصيد من النقاط.
كما حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزًا هامًا على فريق الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، على ملعب السلام.
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