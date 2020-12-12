واشنطن 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاته على انخفاض.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 4.64 نقطة، أو 0.13 بالمئة ليغلق عند 3663.46 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع بواقع 27.94 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 12377.87 نقطة.فيما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 47.11 نقطة، أو 0.16 بالمئة، إلى 30046.37 نقطة.// انتهى //00:37ت م0114