القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 23 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم بخروج 218 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104499 حالة حتى اليوم.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 120611 حالة من ضمنهم 104499 حالة تم شفاؤها، و 6877 حالة وفاة.//انتهى//02:02ت م0115