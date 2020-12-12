تونس 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واستحادث رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي، اليوم، عبر تقنية التواصل عن بعد، مع وفد رفيع المستوى من المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية أن المشيشي شدد خلال المحادثات على دعم تونس للمشاريع الاقتصادية خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 ،والوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.من جهتها أكدت رئيسة المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، أوديل رينو باسو، على دعمها لتونس وحكومتها من أجل انجاز مشاريع اقتصادية هامة في مختلف جهات البلاد.واتفق الطرفان بهذه المناسبة على تسريع نسق انجاز هذه المشاريع في إطار الشراكة بين تونس وشركائها.// انتهى //02:06ت م0117