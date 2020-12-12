الجزائر 26 ربيع الاخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء الى 91?121 حالة.وافاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال لقاء اعلامي يومي حول الوضع الوبائي، فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2575 وفاة.بالمقابل، تماثل للشفاء 455 مريضا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي الى 59590 حالة.// انتهى //02:07ت م0118