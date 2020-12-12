عام / الصحف السعودية
السبت 1442/4/27 هـ الموافق 2020/12/12 م واس
الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
«مركز الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية في عدن
مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 22,550 كسوة شتوية للمحتاجين في باكستان
أمير جازان يتفقد مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب
الصحة: تسجيل 168حالة مؤكدة بكورونا وإجراء 41276 فحص مخبري
وزير التعليم: ارتفاع نتائج المملكة في اختبارات «التيمز» إنجاز مستحق للوطن
مقاتلات سعودية ترافق قاذفات «بي-52» الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكة
شرطة الرياض تطيح بخمسة يمنيين مخالفين تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة
فرض عقوبات على 5 من قيادات ميليشيا الحوثي
بريطانيا تعفي المسافرين من المملكة من الحجر المنزلي
جونسون: فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أوروبا «مرجح جداً»
منظمة الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر من كورونا خلال فترة عطلات نهاية العام
قادة الاتحاد الأوروبي يقررون فرض عقوبات على تركيا
غوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا
لجنة «الخبراء» الأميركية تصوت لصالح استخدام لقاح «فايزر»
واشنطن: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي
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