الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :«مركز الملك سلمان» يواصل تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية في عدنمركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع توزيع 22,550 كسوة شتوية للمحتاجين في باكستانأمير جازان يتفقد مركز الشقيق التابع لمحافظة الدربالصحة: تسجيل 168حالة مؤكدة بكورونا وإجراء 41276 فحص مخبريوزير التعليم: ارتفاع نتائج المملكة في اختبارات «التيمز» إنجاز مستحق للوطنمقاتلات سعودية ترافق قاذفات «بي-52» الأمريكية أثناء عبورها أجواء المملكةشرطة الرياض تطيح بخمسة يمنيين مخالفين تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكةفرض عقوبات على 5 من قيادات ميليشيا الحوثيبريطانيا تعفي المسافرين من المملكة من الحجر المنزليجونسون: فرص عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أوروبا «مرجح جداً»منظمة الصحة العالمية تدعو لمضاعفة الحذر من كورونا خلال فترة عطلات نهاية العامقادة الاتحاد الأوروبي يقررون فرض عقوبات على تركياغوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونالجنة «الخبراء» الأميركية تصوت لصالح استخدام لقاح «فايزر»واشنطن: القانون الإيراني الجديد حيلة لاستخدام البرنامج النووي في ترويع المجتمع الدولي// يتبع //06:05ت م0002