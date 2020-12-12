‏القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها وزراء البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة في مصر مع نظرائهم العراقيين، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة.وأنبأت صحف القاهرة عن تسلم مصر الشحنة الأولى من اللقاح الصيني لعلاج فيروس كورونا ضمن مجموعة شحنات متتالية ستصل تباعًا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرة إلى إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إتاحة اللقاح للفئات الأولى بالرعاية بالمجان.ونشرت صحف السبت إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال القمة الـ 27 على مناقشة قضية صادرات الأسلحة إلى تركيا بين أعضاء حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة.وأشارت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية منها تقديم المساعدة للاجئين وعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الفلسطينيين.وأفادت صحف مصر بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم بلغت 71 مليون إصابة فيما اقتربت أعداد الوفيات إلى مليوني حالة.//انتهى//08:59ت م0010