الرياض 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واساستقبل الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، رئيسة قسم الشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الرياض مريم ناصر المهيري والوفد المرافق لها، بمقر المركز بالرياض.واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصل عن مراحله الذكية ومحطاته.// انتهى //09:21ت م0011