القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسبلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3ر7 مليارات جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر650 مليار جنيه.وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، حيث قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10987.39 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.23% مسجلاً 2093.25 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.07% لينهي التعاملات عند مستوى 3040.47 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 14 مليارات جنيه من خلال تداول 3.446 مليار ورقة منفذة على 265 ألف عملية.// انتهى //09:59ت م0012