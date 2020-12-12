بيروت 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمواقف الرافضة للمس بموقع رئاسة مجلس الوزراء عقب قيام القضاء الإدعاء على رئيس مجلس الوزراء المكلف تصريف الأعمال حسان دياب في قضية تفجير مرفأ بيروت.وواكبت إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في العقوبة على المتهم الوحيد الباقي باغتيال رئيس مجلس الوزراء الأسبق رفيق الحريري سليم عياش بالمؤبد في خمس اتهامات .إقليميا ركزت صحف السبت على إعلان الديوان الملكي المغربي تأكيد ملك المغرب محمد السادس للرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام بلاده بحل الدولتين.‏وأخبرت صحف بيروت عن كشف الولايات المتحدة وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي الإثيوبي على الرغم من نفي كل من اديس أبابا وأسمرا.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزير الدولة في وزارة الداخلية الألمانية هانس يورغ انغليكه عزم بلاده على السماح بعمليات الترحيل إلى سوريا في حال اعتبارهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي الألماني.//انتهى//10:04ت م0013