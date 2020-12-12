طرابلس 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على كشف البعثة الأممية عن مجريات اللقاء التشاوري الافتراضي الذي عقدته الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، إذ ستقوم البعثة بالتواصل مع جميع الأعضاء الذين تعذّر عليهم المشاركة في هذا الاجتماع لاستبيان آرائهم بشأن الطريقة.وأشارت إلى تصاعد حدة الخلاف في حكومة الوفاق إثر قرار وزير الداخلية فتحي باشا لاغا بمنع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير من السفر، وما أحدثه هذا القرار من لغط واستهجان في الأوساط القضائية والقانونية، حيث أدان المصرف المركزي هذا القرار، وكذلك وزارة العدل التي قالت إنها تدخل في الاختصاصات وإن قرار المنع لا يأتي إلا من مكتب النائب العام.وتناولت صحف طرابلس إعلان الأمم المتحدة عن استضافة جنيف فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة إصلاح السياسات المالية.وتطرقت إلى دعوة الاتحاد الأوروبي السلطات في شرق ليبيا إلى إطلاق الصيادين الإيطاليين المحتجزين في مدينة بنغازي من مطلع سبتمبر الماضي.وعرجت صحف السبت على بيان مجموعة الأزمات الدولية، وكشفها عن عثرات تواجه خيارات التوافق على كيفية اختيار المرشحين للمناصب العليا، مؤكدة وجود كتلة من المفسدين المتربصين داخل ملتقى الحوار السياسي حريصين على تخريب تعيين هيئة تنفيذية جديدة لأسباب مختلفة، محذرة من خطر انهيار إنتاج النفط مجددًا، بسبب الخلاف حول إدارة عائداته.// انتهى //10:41ت م0015