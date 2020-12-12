‏الخرطوم 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على طلب المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن إقناع الحكومة السودانية، بالسماح لمحققيها بزيارة إقليم دارفور، لجمع مزيد من الأدلة والاستماع للشهود في الدعوة الدولية المرفوعة ضد أحد زعماء "الجنجويد" محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ"كوشيب" والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم.ونقلت عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس، أن عدد اللاجئين الأثيوبيين الفارين إلى شرق السودان من النزاع في إقليم تيجراي، شمال أثيوبيا، بلغ قرابة 50 ألف شخص.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية أبرزها تقديم المساعدة للاجئين ولعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.وركزت على إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق سليم عياش، بعد إدانته بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005.وأخبرت عن مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، على يد القوات الخاصة للجيش الصومالي، في منطقة "جيليب" التابعة لإقليم جوبا الوسطى.وأبرزت صحف السودان دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس إلى تعاون عالمي بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.// انتهى //10:41ت م0016