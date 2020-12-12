رام الله 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد عبد الناصر وليد حلاوة من مدينة نابلس، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية في مناطق مختلفة بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف السبت اهتمامًا بتثمين وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دعم الدول بالأغلبية لقرارات فلسطين الــ6 مساء أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها الإيجابي.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 21 وفاة و1743 إصابة جديدة بالفيروس، و2451 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وألقت صحف رام الله الضوء على تصريح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أمس، إذ قال: إن دولة الاحتلال هدمت أو صادرت ما مجموعه 52 مبنى يملكه فلسطينيون خلال الأسبوعين الماضيين.وأوردت صحف فلسطين خبر دعوة الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها بحق عائلات فلسطينية في القدس الشرقية، مجددًا معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء.// انتهى //10:43ت م0017