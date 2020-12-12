إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مجلس وزرائه.وواصلت تغطية تطورات فيروس كورونا في باكستان، حيث تواصل الإصابات اليومية بالفيروس في الارتفاع خلال الموجة الثانية للوباء.وأشارت صحف إسلام آباد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية لسرعة تأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في البلاد.وأخبرت عن تنفيذ باكستان عددًا من الإصلاحات في نظام التعامل المالي للاستيفاء بشروط مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) لشطبها من القائمة الرمادية للمجوعة.وعرجت صحف السبت على تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني تدريجيًا؛ نظراً لارتفاع الصادرات وعائدات الباكستانيين المقيمين في الخارج.وتناقلت أنباء اضطرار السلطات الباكستانية على إغلاق الطرق السريعة في إقليم البنجاب للحد من وقوع الحوادث المرورية بسبب الضباب الكثيف المخيم على المناطق الوسطى من الإقليم.أفغانياً تابعت صحف باكستان التطورات الأمنية في مختلف مناطق أفغانستان، مع استمرار عملية السلام والمصالحة الأفغانية.وتطرقت في الشأن الإقليمي إلى المرض الغامض الذي ينتشر في المناطق الجنوبية من الهند والذي أصاب أكثر من 600 شخص خلال أسبوع وأودى بحياة عدد منهم.// انتهى //11:24ت م0018