بغداد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار أمس للاحتفال بالذكرى الثالثة للانتصارعلى عصابات "داعش" الإرهابية ، مبرزة تأكيده أن العراق لا يقبل القسمة.وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيرته السويدية آن ليندي، منوهة بتأكيد حسين سعي الحُكُومة العراقيَّة إلى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون، والاستجابة للمطالب الشعبيَّة التي عبَّرت عنها التظاهرات، واستكمال مُتطلَّبات إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة في العام المُقبل.وعرجت صحف بغداد على جهود الحكومة لتأمين اللقاح في مواجهة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العراق حجز ثمانية ملايين جرعة من اللقاح، وأن الدفعة الأولى منه ستصل قريبًا.وتناولت الصحف اتفاق العراق ومصر خلال زيارة وفد حكومي عراقي رفيع إلى القاهرة على تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية وزيادة الزمالات الدراسية وتشكيل لجنة زراعية مشتركة بين البلدين.// انتهى //11:52ت م0021