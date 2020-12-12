جدة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسعقد مجـلس إدارة المركز السـعودي الإسبـاني للاقتصـاد والتمويل الإسلامـي بجــامعة IE بمدريد – إسبانيا ، اليوم اجتماعه العاشر "عن بُعد"، برئاسة معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وبحضور المشرف على الاتفاقية وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال، والمنسق للاتفاقية عميد معهد الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبدالله بن قربان تركستاني، ومن جانب الجامعة الإسبانية، رئيس جامعة IE البروفيسور رفائيل بييول.وجرى خلال الاجتماع اعتماد تقرير النشاط للعام 2020م ، الذي تضمن عقد المسابقة الدولية السادسة، وتدشين سلسلة حوارات المركز التي بلغت ستة حوارات دولية، إضافة إلى نشر بعض المقالات في الصحف الإسبانية والأوروبية للتوعية بمبادئ التمويل الإسلامي، وكذلك الانتهاء من الكتاب الخامس مع إحدى دور النشر العالمية، وغيرها من الأنشطة من مؤتمرات وندوات ومحاضرات للطلبة بجامعة IE.كما تمت الموافقة في الاجتماع على التقرير المالي للعام 2020م، وإقرار الخطة التشغيلية وميزانيتها لعام 2021م .وأبدى رئيسا الجامعتين الحرص على استمرار التعاون العلمي المشترك وتعزيزه، من حيث تبادل الأساتذة بين الجامعتين، وتأليف الكتب، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية المشتركة، فيما يخدم الأنشطة العلمية والبحثية في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وبما يتوافق ورؤية المملكة 2030.// انتهى //12:23ت م0024