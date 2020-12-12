القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسبدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال جلسة البرلمان العربي الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وبحضور رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، ورئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.ويناقش البرلمان العربي خلال أعمال الجلسة تطورات ومستجدات الأوضاع العربية الراهنة، وتعزيز دور البرلمان العربي في دعم ونصرة القضايا العربية، وتفعيل دور الدبلوماسية العربية في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، إضافة إلى بحث إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي.// انتهى //12:24ت م0025