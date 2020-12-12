الجزائر 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمرور عام كامل على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر بعد حراك شعبي سلمي دام عاما كاملا، طالب بتغيير ديمقراطي عميق في نظام الحكم، ومحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.ونقلت تأكيد وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أمس أن الجزائر تمكنت من تأمين 20 بالمئة من حاجتها للقاح المضاد لفيروس كورونا منذ 6 أغسطس الماضي ضمن آلية "كوفاكس" التي تضم 172 دولة، في انتظار التوصل إلى اتفاق مع موردين آخرين للقاح قريبا.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة الجزائرية أمس تسجيل 11 وفاة و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح الحصيلة الإجمالية حتى أمس، 91121 إصابة مؤكدة و2575 وفاة و59650 متعافيًا من الفيروس.وفي الأخبار الدولية، تحدثت عن إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، حكما بخمس عقوبات سجن مؤبد بحق المتهم سليم عياش، العضو بـ"حزب الله"، في قضية‏ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.// انتهى //12:48ت م0027