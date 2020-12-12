تونس 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم ضمن اهتماماتها خبر الزيارة التي يبدأها رئيس الحكومة التونسي هشام مشيشي اليوم إلى كل من فرنسا وإيطاليا تلبية لدعوة رسمية من نظيريه الفرنسي جان كاستكس والإيطالي جيوسيبي كونتي، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة بعدد من كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين والإيطاليين إلى جانب مستثمرين وفاعلين اقتصاديين لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري معهم.وتناقلت في جانب آخر تشديد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس على رفض كل أشكال العنف مهما كان مصدره وعلى أنه لاسبيل إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية إلا بالاستقرار السياسي ووحدة كل مؤسسات الدولة، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى الاحتكام إلى الدستور والحوار في إدارة الخلافات، وذلك على خلفية أعمال عنف شهدها البرلمان التونسي أدت إلى انقطاع جلسات النظر في ميزانية البلاد.وفي الشأن الليبي رأت الصحف أن الحل السياسي في البلاد يترنح بسبب آلية التصويت على تسمية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة، ويتصاعد شيئًا فشيئًا التحشيد العسكري بين طرفي النزاع في سرت والجفرة، وهو ما ينذر بعودة الأمور إلى مربّع الحرب .وألقت الضوء على الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باريس الأسبوع الماضي والتي استمرت ثلاثة أيام التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه عددًا من القضايا في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط،، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدبن.ولفتت صحف تونس الانتباه إلى توقع محللين ماليين في "وول ستريت" أن تجني شركتا "فايزر" و"موديرنا" ربحا هائلا من مبيعات لقاحيهما المضادين لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الموافقة على لقاح "فايزر" و"بيونتيك" لأول مرة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، وبدأ سكان المملكة المتحدة في تلقي اللقاح يوم الثلاثاء الماضي.// انتهى //13:09ت م0029