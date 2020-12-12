جيزان 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، على مدينة جيزان ، ومحافظات صبيا ، وبيش ، أبو عريش ،صامطة ، و الداير بني مالك، والريث ، وفيفا، وهروب، و العارضة، وفرسان،. والأجزاء الساحلية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً .// انتهى//13:14ت م0030