جدة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسحازت الخطوط السعودية تصنيفَ "خمس نجوم" في تقييم أجرته APEX، وهي منظمة غير هادفة للربح شمل استقصاؤها ركاب أكثر من مليون رحلة في 600 شركة طيران حول العالم، إذ يعتمد التقييم بشكل كامل على تقييم الركاب، وعدّ معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر أن خطة التحول الشاملة التي تبنتها المؤسسة انعكست إيجاباً على أصوات الضيوف، حيث عملت على الاستثمار في تدريب و تأهيل الموارد البشرية وتوسعة أسطولها الجوي وأضافت العديد من الوجهات المباشرة إلى جانب ترقية وتطوير الخِدْمات.وقال الجاسر: "إن هذا الإنجاز امتداد لدعم قيادة المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع النقل بشكل عام، حيث عدت رؤية المملكة 2030 الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث أحد مواطن القوة التي تتميز بها، ولهذا فإن " الخطوط السعودية" تسعى لأن تكون ممكنا لبرامج الرؤية ومنها المتعلقة بالتوسع في قطاع السياحة، الحج والعمرة، وترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية معالي المهندس إبراهيم العمر إلى أن حصول " الخطوط السعودية" بتصويت ضيوفها على تقييم "خمس نجوم" هو حصاد عمل دؤوب واستثمار كبير في تطوير جميع الجوانب التشغيلية في "الخطوط السعودية"، كما أن توقيت النتيجة بعد أزمة جائحة كورونا التي هزت شركات الطيران الكبرى على اختلافها يشكل مصداقاً قوياً لجودة إدارة الأزمات التي استثمرت خلال الفترة الماضية في تكثيف التدريب والتطوير لطواقم الطائرات.ولفت العمر إلى أهمية هذا التقييم لكونه من منظمة عالمية غير ربحية وأنه مبني على التصويت المباشر من الركاب إلى جانب تزامنه مع مرور 75 عاما على تأسيس "الخطوط السعودية". وقال: "حصولنا على هذا التقييم وثقة ضيوفنا ستدفعنا للمضي قدماً نحو مرحلة جديدة من التطوير تليق بثقة عملائنا وتوقعات القادة وبوطننا الغالي".يشار إلى أن الخطوط السعودية أضافت مؤخراً العديد من الخِدْمات الراقية و أنظمة الترفيه والأنظمة الرقمية على متن طائراتها إلى جانب تحديث مقاعدها وإضافة المزيد من المحطات الدولية المباشرة.// انتهى //13:46ت م0034