عمّان 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسواصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.وقد راجع العيادات أمس 310 مرضى بمختلف حالاتهم، واستقبلت عيادات الطب العام 58 مريضاً، وعيادة الباطنية 42 مستفيدًا، كما استقبلت عيادات الأطفال 103 أطفال، وقسم الطوارئ 21 مراجعًا، أمًا عيادة الأسنان استقبلت 20 حالة، و 76 مريضة راجعت العيادة النسوية، فيما قدمت عيادة الأذن والأنف خِدْماتها لـ 15 مريضا، وعيادة التغذية 13 مراجعًا.وجرى عمل 90 تحليلاً لـ 32 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وتم إجراء 30 صورة أشعة لـ 22 مريضا، كما تم إعطاء 66 لقاحاً لـ 26 مريضاً ، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 347 وصفة طبية.ويسعى المركز لتقديم أفضل الخِدْمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للأشقاء للاجئين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الظروف التي يمرون بها .// انتهى //15:06ت م0038