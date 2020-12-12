إسلام آباد 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 800 حقيبة شتوية تحتوي على البطانيات والسترات والكنزات والأطقم الشتوية و الشالات النسوية في قرية كرم آباد بمنطقة شترال في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4,800 فرد من الأطفال والنساء وكبار السن.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 22,550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.// انتهى //15:21ت م0040