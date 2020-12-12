عام / فلسطين تسجل 1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1442/4/27 هـ الموافق 2020/12/12 م واس
رام الله 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 33 وفاة و1845 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2182 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوَفَيَات 0.8% من مجمل الإصابات ، لافتة إلى وجود 83 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي .
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