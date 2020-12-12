بريدة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسشهد متنزه القصيم الوطني بالقصيم والطرقات المؤدية إليه توزيع 5000 عبوة توعوية قدمها متطوعو وزارة الرياضة لزوار المتنزه والمارين بمحيطه.وشملت العبوات التوعوية بذور أعشاب وأشجار برية وأكياس لحفظ الطعام وحفظ المخلفات والنفايات وبعض أدوات الاحتراز الصحي بمشاركة تنظيمية من أمن الطرق.كما قام 50 متطوعاً ضمن البرنامج التطوعي البيئي الذي نظمته وزارة الرياضة ممثله بمكتب القصيم بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس شباب القصيم بزراعة 300 شتلة في متنزه القصيم الوطني خلال الفترة من 24 - 26 / 4 / 1442هـ .// انتهى //15:29ت م0043