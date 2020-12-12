نيامي 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسقام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 23 طنًا و 112 كيلوغرامًا من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في مخيم ليبدروم بنواحي نيامي عاصمة جمهورية النيجر، استفاد منها 1,512 فردًا.تأتي هذه المساعدات في إطار مشروع توزيع 100 طن من المواد الغذائية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية النيجر. يستفيد منها 18,627 فردًا.// انتهى //15:29ت م0044