مأرب 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسقام فريق مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لتحسين سبل العيش للأيتام الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعقد دورة تدريبية في مجال البيطرة بمركز الاستشارات و التنمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة مأرب.وسيستفيد من الدورة 28 متدربًا ومتدربة على مدى 125 ساعة تدريبية لتمكينهم في مجال البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية، الذي يُعد من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.يأتي مشروع "مهارتي بيدي - 2 " لإيجاد فرص اقتصادية و مهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل و تدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنياً واقتصادياً .// انتهى //15:45ت م0047