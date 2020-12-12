بريدة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واساختتم مؤتمر "آفاق الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.. التطبيقات والتحديات"، أعماله أمس الأول بجامعة القصيم، بعد عقد جلسات علمية على مدى يومين بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين في تطبيقات الطاقة الشمسية وخبراء الصناعة داخل المملكة وخارجها.وصدر عن المؤتمر 12 توصية علمية, حيث أوصى المجتمعون بإقامة برامج تدريب مهني وجامعي في الطاقة الشمسية في جميع الجامعات وتضمين موضوع الطاقة الشمسية في مقررات كليات العمارة والعلوم والزراعة وغيرها، داعين إلى إدراج مفاهيم وتقنيات الطاقة الشمسية ضمن مناهج كليات الهندسة في التعليم الجامعي وتدريسها في المدارس المتوسطة والثانوية.وطالب المجتعون بوضع التشريعات (الأنظمة واللوائح والتعليمات) والحوافز والخرائط الاستثمارية للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، ونشر الوعي بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة في المجتمع المحلي، مؤكدين أهمية التركيز على التصنيع المحلي لمعدات صناعة تكنولوجيا الطاقة الشمسية، داعين إلى تبادل الخبرات مع الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة من خلال العمل بشكل دوري على توحيد معايير وأساليب اختبار أنظمة الطاقة الشمسية في الدول العربية، مع التركيز على التطبيقات الشمسية الحرارية والكهربائية للتبريد وتكييف الهواء، وإعداد مواصفات قياسية سعودية للمجمعات والأنظمة الحرارية الشمسية.// انتهى //15:57ت م0049