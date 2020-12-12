القاهرة 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسدشن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي اليوم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك بمناسبة مرور 8 سنوات على إنشاء البرلمان بصفته الدائمة.وأوضح العسومي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الجامعة العربية، أن المركز يهدف إلى تحقيق أهداف وإستراتيجيات إقليمية للدبلوماسية البرلمانية العربية، منوهاً إلى أن الجلسة العامة للبرلمان ناقشت عدداً من الموضوعات التي شهدتها الساحة العربية خلال الفترة الماضية.//انتهى//15:58ت م0051